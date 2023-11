Stadthalle St. Ingbert Mit dem Weihnachtskonzert in eine neue Ära

Gunni Mahling gestikuliert mit der rechten Hand, als wolle er seine Worte mit dem Kugelschreiber zwischen den Fingern unterstreichen. Konzentriert der Blick, als stünde er vor seinem Orchester. Mit ein paar gesummten Tönen reißt er eine Melodie an. So, als sei er nicht auf einer Pressekonferenz, sondern schon auf der Bühne der St. Ingberter Stadthalle, auf der sein Show-Ensemble in knapp vier Wochen mit einem Weihnachtskonzert auftreten wird. Der Mann vermittelt mit viel Ernsthaftigkeit, dass ihm dieses Konzert in all seinen Elementen aus Klassik, Pop und Jazz, mit Show und Spektakel, bis ins kleinste Detail wichtig ist. „Ich bin ein absoluter Weihnachtsfan“, sagt er. Damit ist er an diesem Morgen nicht allein.