Gastro-Auszeichnung 2023 Guide Michelin empfiehlt dieses Restaurant in St. Ingbert

Das in einem Industriegebiet gelegene Restaurant biete wochentags ein günstiges Buffet an. Das midi befindet sich in der ehemaligen Werkskantine von Thyssenkrupp in Rohrbach. In der Online einsehbaren Rezension schreiben die Restaurantkritiker vom Guide Michelin, dass abends der talentierte Küchenchef Peter Wirbel das Ruder übernehmen würde. Wirbel bringe Erfahrungen aus den Spitzenbetrieben der Region mit.