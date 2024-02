Resolution im Stadtrat geplant St. Ingberter Grüne fordern klare Position gegen Rechtsextremismus – Demonstration geplant

(red/schet) Die St. Ingberter Grünen wollen in der nächsten Sitzung des Stadtrats am Dienstag, 27. Februar, einen Resolutionsentwurf einbringen, in dem sich der St. Ingberter Stadtrat klar gegen faschistisches, rassistisches, antisemitisches und homophobes Gedankengut sowie demokratiegefährdendes Verhalten und Extremismus jedweder Art positionieren soll. Das haben die Grünen in einer Pressemitteilung angekündigt.