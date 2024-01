Lesung in St. Ingbert Gruselige Stimmung in der Stadtbücherei

Drei Autoren waren für den letzten Leseabend des Jahres des St. Ingberter Literaturforums in der Stadtbücherei angekündigt: Boris Koch aus Leipzig und der Saarländer Carsten Schmitt waren in der Tat zur Stelle und ließen ihre Zuhörer auf geheimen Wegen durch das Land der Fantasy wandeln. Kurzfristig absagen musste Tanja Karmann. Doch Carsten Schmitt, der mit ihr gemeinsam die Gruselzeitung „Totenschein“ herausgibt, verlieh auch ihrem Schaffen eine Stimme, indem er zu Beginn der gut besuchten Veranstaltung ihren in der modischen Welt der sich selbst zum Kunstwerk erhebenden Influencerinnen spielenden Text „Einfach perfekt“ vortrug.