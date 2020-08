Grünschnitt-Entsorgung : Kompostieranlagen verhindern Umweltfrevel

Auf der städtischen Kompostieranlage am Waldfriedhof in St. Ingbert in der Straße „In der Lauerswiese“ wird aus dem von den Bürgern angelieferten Grünschnitt Kompost hergestellt. Der wird dann wieder vermarktet. Foto: Michael Haßdenteufel/Michael Hassdenteufel

St. Ingber/Bliestal. Auch wenn bei der derzeitigen Trockenheit kaum etwas wächst und sprießt: Die Grünschnitt-Entsorgung ist für jeden Haus- und Gartenbesitzer in der Region ein fast ganzjähriges Thema.

Es war eine Begleiterscheinung der Corona-Krise Anfang März und des darauf folgenden Lockdown: Das gesellschaftliche Leben kam in weiten Teilen über Wochen zum Erliegen. Viele Menschen hatten auf ein Mal besonders viel Zeit zu Hause. Auch für den heimischen Garten und das gerade in der passenden Jahreszeit. Also ran ans Werk: Rasen mähen, (Un)kraut jäten, Hecken und Bäume schneiden. Doch es tat sich ein Problem auf: Behörden und öffentliche Einrichtungen machten aus nachvollziehbaren Gründen ebenfalls dicht oder schotteten sich ab. Das betraf auch die Entsorgung. Die Müllabfuhr konnte zwar aufrecht erhalten werden, aber die Wertstoffhöfe und Grünschnitt-Abgabestellen oder Kompostieranlagen waren geschlossen. Wohin also mit dem Grünzeug, das sich im Garten türmte? Umweltschützer waren nicht ganz grundlos alarmiert. Es bestand die Gefahr, dass so mancher Gartenbesitzer sein Entsorgungsproblem in der freien Natur löste.

Diese Vermutung hat sich zumindest in unserer Region nicht bewahrheitet. Umwelt-Frevel durch illegale Grünschnitt-Entsorgung in Wäldern oder auf Wiesen gab es schon vor Corona. Die Mengen haben aber während der Krise nicht signifikant zugenommen. Das antworteten die Verwaltungen in St. Ingbert und dem Bliestal unisono auf Anfrage unserer Zeitung. In St. Ingbert war man sich der Gefahren allerdings durchaus bewusst und bot den Bürgern recht schnell alternative Entsorgungsmöglichkeiten. In allen fünf Stadtteilen wurden an einem Wochenende Plätze organisiert, auf denen Gartenbesitzer ihren Grünschnitt abladen konnten. Von dort wurde er dann von städtischen Mitarbeitern dorthin transportiert, wohin ihn Bürger in normalen Zeiten selbst bringen müssen: in die Kompostieranlage am Waldfriedhof. Inzwischen hat sich die Lage wieder annähernd normalisiert. Die Kompostieranlage ist wieder geöffnet. Um den Andrang zu kanalisieren und lange Wartezeiten zu vermeiden, müssen sich Bürger zwar Termine holen. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist das aber kurzfristig mit einem Tag Vorlauf möglich. „Zudem wurden die Öffnungszeiten der Anlage von drei auf fünf Tage in der Woche erweitert“, so Stadtpressesprecher Florian Jung. „Die Terminvergabe hat sich bestens bewährt.“

Auch in den im Gegensatz zu St. Ingbert dem Entsorgungsverband Saar (EVS) angeschlossenen Bliestal-Gemeinden ist die Lage längst wieder entspannt. Blieskasteler Gartenbesitzern steht die ehemals vom Saarpfalz-Kreis und jetzt von einem Privatunternehmen betriebene Deponie mit Annahmestelle auf dem Hölschberg zwischen Biesingen und Aßweiler zur Verfügung. Sie ist montags bis samstags von 8 bis 16 Uhr durchgehend geöffnet. Mandelbachtaler Bürger nutzen die allen zugängliche Grüngut-Annahmestelle des EVS auf der ehemaligen Deponie in Ormesheim. Gartenbesitzer in Gersheim können ihren Grünschnitt auf das Gelände des ehemaligen Kalkwerkes in Gersheim-Mitte bringen. Dort wird er dann vom EVS abgeholt und verwertet. Die Abgabestelle ist im Sommer an drei Tagen, im Winter an zwei Tagen in der Woche geöffnet.

Die Gebühren für die Grünschnitt-Entsorgung richtet sich an allen Annahmestellen nach den angelieferten Mengen. In den dem EVS angeschlossenen Bliestal-Gemeinden kostet der Kubikmeter acht Euro. Möglichkeiten zur Ermäßigung bietet in Gersheim zum Beispiel eine nach Angaben der Gemeindeverwaltung viel genutzte Jahreskarte, die gerade einmal 20 Euro kostet. Die Kompostieranlage in St. Ingbert bietet bei Mengen bis zu einem Kubikmeter kostenfreie Annahme. Darüber schlägt der Kubikmeter Grünschnitt dann aber mit 10 Euro zu Buche.