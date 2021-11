Am 27 und 28. November : Stadt gibt grünes Licht für den Rohrbacher Weihnachtsmarkt

Rohrbach Die Stadt St. Ingbert hat für den Rohrbacher Weihnachtsmarkt vom 27. bis 28. November grünes Licht gegeben. 20 überwiegend Rohrbacher Vereine freuen sich auf Besucher und bieten selbstgemachte Speisen und Weihnachtsartikel an.

Los geht es am Samstag, 27. November, um 11 Uhr mit der Kita Regenbogen, dem Musikverein Rohrbach und dem Männerchor 1860 Rohrbach. Der Nikolaus fährt zunächst mit einer vierspännigen Pony-Kutsche am Samstag und Sonntag durch das „Oberdorf“ von Rohrbach, bevor er an beiden Tagen um 17 Uhr die Kinder auf dem Weihnachtsmarkt beschenkt. Die Bläsergruppe Oberwürzbach spielt am Samstag von 18.30 bis 20 Uhr.