Nach Rückzug von Markus Tressel : Grüne sind für St. Ingberterin als Landesvorsitzende

St Ingbert Nach dem überraschenden Rückzug des bisherigen Grünen-Landesvorsitzenden Markus Tressel stellt sich nun die Frage der Nachfolge. Die St. Ingberter Grünen bringen als Kandidatin Generalsekretärin Barbara Meyer-Gluche ins Spiel.

„Angesichts des angekündigten Rückzugs des bisherigen Vorsitzenden und der bevorstehenden Wahlkämpfe auf Bundes- und Landesebene unterstützen wir Barbara Meyer-Gluche als Kandidatin für die anstehende Neuwahl der Landesspitze“, sagt der Vorsitzende der St. Ingberter Grünen, Rainer Keller. „Sie ist Generalsekretärin und damit bereits Teil des Führungsteams der Landesebene, sie verfügt über große organisatorische Fähigkeiten und über die notwendige Erfahrung in der Landespolitik. Zudem ist Barbara menschlich eine äußerst sympathische und kompetente Frau. Wir freuen uns mit der gebürtigen St. Ingberterin die kommenden Jahre zusammenarbeiten zu dürfen.“

Tressel, der den Grünen-Landesverband seit 2017 führt, hatte am Montag seinen Rückzug aus der Politik angekündigt und dafür familiäre Gründe angeführt. „Wir bedanken uns bei Markus Tressel für seine langjährige engagierte Arbeit in verschiedensten Positionen bei den Grünen Saar und bedauern seinen Rückzug sehr“, so Keller.