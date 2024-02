Kommunalwahl in St. Ingbert Grüne setzen in St. Ingbert auf Kontinuität bei Kandidaten

Als Spitzenduo für die Stadtratswahl führen die Rechtsanwältin Cornelia Best und der Landesbeamte Rainer Keller die Liste an, gefolgt von der Vorsitzenden der St. Ingberter Grünen, Sabine de Haas, und dem städtischen Beigeordneten für nachhaltige Stadtentwicklung, Wirtschaft und Verkehr, Markus Schmitt. Yvonne Schmitt und Michael König folgen auf den weiteren Plätzen. Besonders wird in der Pressemitteilung der Partei darauf hingewiesen, dass somit alle bisherigen Mitglieder der Stadtratsfraktion (Best, de Haas, König, Schmitt und Keller) erneut für den Stadtrat antreten und durch die Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit gewählt worden seien.