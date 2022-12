Kreise abschaffen? : St. Ingberts Grüne ärgert hohe Kreisumlage

Im kommenden Jahr wird auch die Mittelstadt St. Ingbert mehr Geld in Richtung Forum in Homburg überweisen müssen. Foto: Thorsten Wolf

St Ingbert Sechs Millionen Euro mehr soll die Stadt St. Ingbert für das kommende Jahr an den Kreis zahlen, damit der seine Aufgaben erledigen kann. Das sorgt in St. Ingbert für Unmut, insbesondere bei den Grünen.

Die Grünen sind in St. Ingbert dieser Tage im Angriffsmodus. Zuerst hatte der Beigeordnete Markus Schmitt vor einigen Wochen die Biosphäre als Mogelpackung bezeichnet (die SZ berichtete), in der Haushaltssitzung des Stadtrates vergangene Woche stellte der Grünen-Fraktionschef Rainer Keller mit Blick auf die massiv steigende Kreisumlage die Verwaltungsstrukturen in Frage. Und holte somit zur Fundamentalkritik aus. Seine plakative Forderung: „Schafft die Kreise ab!“

Im Gespräch betont er, damit natürlich nicht die Aufgaben zu meinen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Homburger Landratsamt erledigt werden: „98 Prozent der Aufgaben sind Sozialaufgaben und enorm wichtig.“ Es sind die Strukturen, die Keller als nicht sinnvoll erachtet, die Undurchsichtigkeit, die durch die Finanzströme entsteht, mit denen die öffentliche Hand arbeitet.

Nach den Zahlen des Haushaltsplans des Kreises muss St. Ingbert fürs kommende Jahr sechs Millionen Euro mehr zahlen. In der Summe bedeutet dies einen Geldtransfer aus der Mittelstadt von über 34 Millionen Euro. Der Ergebnishaushalt der Stadt kalkuliert insgesamt mit Einnahmen von 87,1 Millionen Euro und Ausgaben von 96,4 Millionen Euro. Darunter fallen die 34 Millionen Kreisumlage. Der Kreis hat eine Reihe von Aufgaben: Er ist zuständig für Sozialleistungen wie die Betreuung von Menschen, die beim Jobcenter gemeldet sind, für Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Asylbewerber, für Menschen mit Behinderungen, Familien- und Jugendhilfe und ähnliches. Daneben hat er auch die weiterführenden Schulen in seiner Obhut.

Im Stadtrat legte Fraktionschef Keller seinen Standpunkt so dar: „Aus grüner kommunaler Sicht besteht angesichts des teilweise meiner Meinung nach unplanbaren und intransparenten Finanzgebarens des Landes und des Bundes die Gefahr, dass die Kommunen finanziell ausbluten und bald nicht mehr handlungsfähig sind.“ Bund und Land stünden in der Verantwortung, die kommunale Daseinsvorsorge dauerhaft zu sichern.

Letzteres ein Punkt übrigens, in dem sich Keller und seine Fraktion mit dem Homburger Landratsamt durchaus einig sind. Als der Kreis seinen Haushaltsplan für 2023 kürzlich vorgestellt hat, kam auch von dort ein Hilferuf. Das System könne nicht mehr lange in der bestehenden Form funktionieren. Seit Jahren ächzen die Kreise: Aufgaben werden vom Bund über das Land auf ihre Verwaltungsebene durchgereicht, ohne die Frage der Finanzierung hinreichend zu klären. Und da die Kreise keine Schulden machen dürfen, bedienen sie sich letztlich der Kreisumlage, mit der die Kommunen an der Finanzierung beteiligt sind.

Fraktionschef Keller: „Seit Ewigkeiten fordern wir St. Ingberter Grünen, dass die Finanzausstattung unserer Stadt sich am tatsächlichen Bedarf orientieren muss. Insbesondere dann, wenn Einnahmen wegbrechen, die Aufgaben jedoch bleiben oder wenn den Kommunen zusätzliche Aufgaben aufgebürdet werden. Eine ganz entscheidende Rolle spielt hier auch das Zwangsinstrument der Kreisumlage.“ Das Land könne in diesem Zusammenhang konkret helfen, die Finanzierung der Aufgaben der Kreise umstellen oder eben gleich die Kreise auflösen und die Aufgaben sich selbst zuordnen.

Letztlich ist das Kellers Ansatz. Anstelle des Hin- und Herschiebens von Geld über Schlüsselzuweisungen, kommunalen Finanzausgleich und Umlagen sollten die Aufgaben des Kreises ans Land übertragen werden. Unter den aktuellen Bedingungen werde nahezu jede Sparbemühung im städtischen Haushalt durch die Erhöhung der Kreisumlage wieder aufgezehrt. Keller: „Bei der ungebremsten Kostendynamik bei den Sozialausgaben bräuchten die Landkreise als gesetzliche Aufgabenträger die verstärkte Hilfe des Landes und seine finanzielle Fürsorge.“

Der Fraktionschef stellt Vergleiche an: Das Saarland habe derzeit rund 990 000 Einwohner bei einer Fläche von 2500 Quadratkilometern. Die Region Hannover als Kommunalverband besonderer Art (entsprechend einem Kreis) sei für 1,1 Millionen Einwohner zuständig bei einer vergleichbaren Flächenausdehnung wie das Saarland. Keller: „Warum leisten wir uns sechs Kreise, sechs Kreisverwaltungen, sechs Landrätinnen und Landräte, sechs Kreistage?“

Rainer Keller (Die Grünen) aus St. Ingbert stellt die saarländischen Landkreise in Frage. Foto: Carsten Simon