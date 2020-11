Gefahrenquelle in St. Ingbert beseitigt : Rund statt kantig – Neuer Mülleimer vor der Kita Luitpoldschule

St. Ingbert Die alten Mülleimer stellten ein potentielles Verletzungsrisiko dar. Jetzt wurden sie ausgetauscht.

Einer Gefahrenquelle haben sich die Grünen in der St. Ingberter Innenstadt angenommen. In einem Antrag für die jüngste Sitzung des Ortsrats St. Ingbert-Mitte hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zwei Mülleimer an der Mauer vor der Kita Luitpoldschule ausgemacht, die „aufgrund ihrer scharfen Kanten eine Gefahr für die Kinder der Kita darstellen“. Die viereckigen Stahlguss-Behälter sollten aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Ersatz böten die neuen Mülleimer, wie sich bereits in nächster Nähe befänden.