Konzert in St. Ingbert Abschied von Carina Brunk und der Kirche St. Hildegard

St Ingbert · Am Sonntag, 10. Dezember, findet um 17 Uhr das diesjährige Weihnachtskonzert der Evangelischen Kantorei St. Ingbert in der katholischen Pfarrkirche St. Hildegard statt, zu dem der Förderverein für Kirchenmusik an der Martin-Luther-Kirche und an der Christuskirche St. Ingbert einlädt.

07.12.2023 , 10:36 Uhr

Carina Brunk. Foto: Heike Schulte