Mitterer Bildungsabschluss 2024 Albertus-Magnus-Realschule feierte mit gelungenem Abend

Die Sommerfereien ware schon ganz nah, als die Abschlussklassen der Albertus-Magnus-Realschule (AMR) in St. Ingbert ihren erfolgreichen Mittleren Bildungsabschluss (MBA) gefeiert haben. Beginnend mit einem festlichen Abschieds-Gottesdienst in St. Josef, verabschiedete die AMR stolz ihre 94 Abschlussschülerinnen und -schüler in der Stadthalle St. Ingbert.