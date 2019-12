CDU Hassel lädt ein : Die CDU Hassel lädt zum Grombeerebrode

Das Grommbeerebroode der CDU Hassel am Fröschenpfuhl ist jedes Jahr eine willkommene Abwechslung zwischen den Feiertagen. Foto: Christa Strobel

Hassel Bei guten Wetter werden am Samstag wieder viele Menschen zum Fröschenpfuhl aufbrechen.

(red) Seit Jahren führt der CDU-Ortsverband Hassel, immer am 28. Dezember ab 14 Uhr das Grombeerebrode auf dem Gelände des Fröschenpfuhls durch. Der Erlös ist stets für karitative Zwecke bestimmt ist. Das honorieren auch die Besucher aus ganz St. Ingbert und Umgebung, für die das Fest zudem eine willkommene Abwechslung zwischen den Jahren ist. Die Helfer hoffen auf gutes Wetter und einen großen Ansturm, denn dann ist die Spendensumme größer. Seit Jahren geht das Geld an die beiden Hasseler Kindertagesstätten, den Förderverein der Grundschule, die „Initiative krebskranke Kinder“ und das „Treff im Gässje“ in St. Ingbert-Mitte, denn dort engagieren sich auch einige Hasseler Bürger. Insbesondere die beiden Hasseler Kitas stehen vor neuen Baumaßnahmen, für die jeder Cent willkommen ist. Die neue Kita Herz Jesu steht im Rohbau.