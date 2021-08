Wanderclub E§delweiß Rohrbach : Grillfest an der Edelweißhütte

Rohrbach Am Sonntag, 22. August, wird der normale Hüttenbetrieb im Außenbereich der Edelweißhütte in Rohrbach um ein Grillfest erweitert. Von 14 Uhr bis in den Abend hinein werden Rostwürste sowie Schwenkbraten vom Grill angeboten.

Ab 15.30 Uhr wird das Grillfest musikalisch umrahmt von der Gruppe „De-o-Roller“, die sich der handgespielten Musik des Rock‘n Roll und Rockabilly verschrieben hat.