Grillparty in St. Ingbert „Grill and Chill“ mit Schirm und Jacke in der Fußgängerzone

Eigentlich war die Idee, im Kreuzungsbereich Ludwig-/Kaiserstraße in der St. Ingberter Innenstadt ein neues Event auszuprobieren, durchaus gut. Doch das regnerische Wetter machte auch dieser Veranstaltung in der Fußgängerzone rund um den Gören- und Lausbuben-Brunnen am Samstag einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Zwar kam der Genuss von Grillleckereien und Bier nicht zu kurz. Doch statt „Grill & Chill“, was ein „unvergessliches Erlebnis für alle Sinne“, so die Ankündigung der Stadtverwaltung, werden sollte, musste man sich eher um Jacke und Schirm kümmern. Mit dem Chillen sowie dem Verweilen und Genießen war es nicht weit. Die Grill- und Bierliebhaber ließen sich aber den Spaß trotz Temperaturen von um die 16 Grad nicht vermiesen. Immerhin gab es die Chance, vom klassischen Pils bis hin zu Craft-Bieren alles durchprobieren zu können.