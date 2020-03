Ladenschließungen wegen Coronavirus : Erste-Hilfe-Maßnahme für Einzelhändler

St. Ingbert Beim Gerwerbeamt und der Stabsstelle Wirtschaft der Stadt und beim Handel und Gewerbe (HGSI) haben am Dienstag etliche Ladenbesitzer angerufen und die gleiche Frage gestellt: „Ist auch mein Geschäft von der Schließung betroffen, die ab Mittwoch im Saarland gilt?

Damit entstehen Grenzfälle, wie Martina Qurin, die Leiterin der Stabsstelle Wirtschaft in St. Ingbert, auf Nachfrage der SZ einräumte. Was ist etwa mit dem Tabakladen oder der Buchhandlung, die auch einen weiterhin erlaubten Zeitungsverkauf anbieten? Wie Quirin ankündigt sollen diese komplexen Fragen nicht vorab durch ein Verbot, sondern im Zweifel durch eine „Erste-Hilfe-Maßnahme“ – auch in Interesse der Einzelhändler in der Stadt – beantwortet werden. Konkret kündigte Quirin für Mittwochvormittag einen Rundgang durch Läden in der Stadt an, bei der die Mitarbeiter der Stabsstelle Wirtschaft und des Ordnungsamtes mit den Ladeninhabern sprechen wolle, deren Situation nicht eindeutig ist. „Aufgrund dieser Gespräche mit den Betreibern vor Ort und anhand der ganz konkreten Lage wird die Stadt dann Entscheidungen treffen.“