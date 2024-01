„Beim Betreten des Gebäudes waren wir geschockt“ Graffiti, Glasscherben und Urin: Rohrbacher Bahnhof gab wieder kein gutes Bild ab

Traurig oder schockierend? Mancher würde wohl beide Begriffe für den Zustand des Rohrbacher Bahnhofsgebäudes benutzen. Unser Leser Franz-Josef Berwanger benutzt in seiner Mail an unsere Redaktion „traurig“. Am 28. Dezember habe er morgens - wie so oft schon - einen Bekannten aus Berlin am Bahnhof Rohrbach verabschiedet. Berwanger: „Beim Betreten des Gebäudes waren wir beide geschockt! Wir waren erinnert an manche Berichte von sogenannten ‚Lost places‘. In einem erbarmungswürdigen Zustand befindet sich dieses Gebäude einschließlich der gesamten Anlage. Graffiti soweit das Auge reicht. Glasscherben, Papiere, aller möglicher Unrat, Urin und so weiter.“ Seine mit gelieferten Fotos verdeutlichen seinen Eindruck.