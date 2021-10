Pfarrei Heiliger Ingobertus : Gräber werden auf zwei Friedhöfen gesegnet

St Ingbert An Allerheiligen am kommenden Montag, 1. November, feiert die St.Ingberter Pfarrei Heiliger Ingobertus um 10.30 Uhr einen Festgottesdienst in der Josefskirche. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Chor Chorklang Cäcilia.

