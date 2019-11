Gourmet-Markt in St. Ingbert : Gourmet-Markt auf der Alten Schmelz lockte Feinschmecker an

Gourmet-Markt auf der Alten Schmelz lockte Feinschmecker an

Gourmet-Markt in St. Ingbert

Auch beim Hauptnahrungsmittel Brot legen die Verbraucher immer mehr Wert auf Qualität. Auf dem Gormet-Markt wurde deshalb auch an diesem Stand kräftig probiert und natürlich gekauft. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Dass kulinarischer Genuss mit Musik, Spaziergängen und intensiven Gesprächen ideale „Beilagen“ gefunden hat, war am Wochenende auf dem 12. Internationalen Gourmet-Markt in der Industriekathedrale auf der Alten Schmelz zu erleben.

Der Veranstalter versucht jedes Jahr, neue Stände nach St. Ingbert zu holen, „damit es den Besuchern nicht langweilig wird“, wie Roman Hoffmann von Plan-Events sagte. So beliebt ist die Veranstaltung mittlerweile, dass es lange Wartelisten für die Teilnahme gibt. Soll der Markt deshalb ausgeweitet werden? „Größer ist nicht gleichzeitig besser. Wir wollen exklusiv bleiben und heißen auch deshalb Gourmet-Markt“, so der Veranstalter, „es geht uns in erster Linie ums Kleine, Feine und vor allem Gemütliche.“