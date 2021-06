Gottesdienst aus Speyer : Fronleichnams-Fest in Speyerer Dom

Im Dom zu Speyer findet an diesem Donnerstag ein Fronleichnams-Gottesdienst statt, der von Menschen aus dem ganzen Bistum per Livestream verfolgt werden kann. Foto: dpa/Andreas Arnold

St Ingbert/Speyer Das Pontifikalamt mit Weihbischof Otto Georgens an diesem Donnerstag, 3. Juni, um 10 Uhr kann per Livestream mitverfolgt werden. Eine Anmeldung dazu ist bis Mittwochmittag um 12 Uhr erforderlich.

Die Pfarrei Pax Christi lädt an diesem Donnerstag, 3. Juni, zum Fronleichnams-Fest in den Speyerer Dom ein. An Fronleichnam feiert die katholische Kirche in besonderer Weise die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie.