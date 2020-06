Kostenpflichtiger Inhalt: In der Josefskirche in St. Ingbert : Dieser Gottesdienst war mit Abstand anders

Größerer Besucherandrang beim Gottesdienst am Pfingstsonntag, dem ersten seit zwei Monaten, blieb in der St. Ingberter Josefskirche aus. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Im Vorfeld des ersten Gottesdienstes, der nach den Ausgangsbeschränkungen an Pfingsten in der Josefskirche mit entsprechenden Hygienevorschriften gefeiert wurde, hatte es viele Überlegungen bei der Kirchengemeinde gegeben. Doch der Auftakt scheint geglückt.

Sowohl auf Seiten der Zelebranten als auch der Besucher war die Unsicherheit, sich anstecken zu können, da, aber auch die Vorfreude, endlich wieder so etwas wie Normalität in den christlichen Glaubensalltag zu bringen. Offizielle Anmeldungen zum Gottesdienstbesuch, Sitzplatzbegrenzung und Platzanweisung, Empfangsteam zur Aufnahme der persönlichen Daten, Handdesinfektion und Mund-Nasen-Schutz, Verzicht auf Gemeindegesang und andere Unwägbarkeien, mit denen gerechnet werden musste, schreckten einige ab. Wieder andere sagten sich „Jetzt erst recht!“ und wohnten dem Hochamt am Pfingstsonntag in der Josefskirche bei. Der große Ansturm, 120 Gläubige hätten bei Einhaltung der Corona-Abstandsregeln in der zweitgrößten Kirche im Bistum Speyer Platz gehabt, blieb aus. Gerade einmal 50 St. Ingberter hatten sich angemeldet. Lange Schlangen auf der Treppe zum Hauptportal blieben aus. Es war entspannt und blieb es auch während der Gottesdienstfeier. Für Besucher hieß es vor Beginn „Maske auf“, das freundliche Willkommenslächeln der ehrenamtlichen Helfer erwidern, das hinter dem Schutz erahnbar war, ein Eintrag in die Anwesenheitsliste, Hände unter einen Desinfektionsspender gehalten und sich seinen Platz zeigen lassen. All das war in weniger als zwei Minuten erledigt.

In der Kirchenbank angekommen, durfte man die Maske abnehmen. Dann konnte man sich ganz auf das Zelebrieren des Gottesdienstes konzentrieren, auf den so viele gewartet hatten. Pfarrer Armin Hook musste zwischendurch immer wieder auf einen Zettel schauen, welche Vorschriften es für ihn zu beachten galt, und an welchen Stellen er die Gemeinde zu informieren hatte, wann sie den Mundschutz wieder aufziehen sollte. „Eine Bitte. Wenn ich mich im Dschungel von An- und Ausziehen der Maske, des Desinfizierens und so weiter mal verheddere, dann verpfeifen Sie mich nicht“, sagte er zu Beginn. Ganz musste auf den Gesang nicht verzichtet werden, denn der Organist und einige Sänger auf der Empore sorgten mit dem nötigen Abstand für festliche Stimmung.

Pfingsten wird in der christlichen Tradition als Gründungsdatum der Kirche verstanden und gilt heute als Fest, an dem die Gläubigen die Sendung des Heiligen Geistes zu den Jüngern Jesu und seine bleibende Gegenwart in der Kirche feiern. Pfarrer Hook stellte im Gottesdienst die Frage in den Raum, warum es wohl so schwierig sei, vom Wirken des Heiligen Geistes zu sprechen. Im Glaubensbekenntnis werde er nur in einem Halbsatz abgefertigt und scheine deshalb nach „Vater und Sohn“ nur die zweite Geige zu spielen. Doch bei genauerer Betrachtung sei der Heilige Geist die Seele der Kirche und diese dessen Tempel. Alles sei geistdurchwirkt und der Heilige Geist immer dort am Wirken, wo Menschen der Richtung bedürfen. Ein Satz, wie für diese Zeit gemacht. „Mein Wunsch an Sie wäre, dass Sie die Gaben des Heiligen Geistes genießen können und sich im wahrsten Sinne des Wortes begeistern können“, richtete Hook seine Worte an die Besucher. Diese wurden gebeten, sich, statt der Handreichung zum Friedensgruß, fröhlich zuzublinzeln. Die Kommunion erfolgte schweigend am Platz, wieder mit aufgezogenem Mundschutz, und die Hostie wurde mit ausgestreckten Armen empfangen. Zuvor hatte der Pfarrer die Sicherheitsauflagen verlesen und musste bei einigen selbst schmunzeln.