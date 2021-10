Feuerwehr St. Ingbert : Gleich mehrere Einsätze für die St. Ingberter Feuerwehr

Einsatzkräfte unter Atemschutz mit einem geretteten Hund. Foto: Jochen Schneider

St Ingbert Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr St. Ingbert-Mitte zu einem Brandgeruch in ein Mehrparteienhaus in die Blieskasteler Straße alarmiert. Vor Ort konnte eine leichte Verrauchung des Hausflurs festgestellt, die Bewohner hatten die Wohnung bereits verlassen.

Das für die Verrauchung ursprüngliche, angebrannte Essen war bereits durch Anwohner abgelöscht. Da das Gebäude natürlich belüftet werden konnte, war kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr erforderlich.

Am Nachmittag alarmierte die Integrierte Leitstelle den Löschbezirk St. Ingbert-Mitte gegen 15.45 Uhr zu einem losen Ast in einer Baumkrone in der Hans-Peter-Hellenthal-Straße. Der Ast wurde über die Drehleiter entfernt.