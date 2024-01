Extremwetter in St. Ingbvert und im Bliestal So schlitterte die Region durch die Eisglätte

Obwohl der Eisregen am Mittwochmorgen etwas später als angekündigt einsetzte, legten in den folgenden Stunden glatte Wege, Plätze und Straßen das öffentliche Leben in unserer Region weitgehend lahm. Dass aber die Folgen des Extremwetters beherrschbar blieb, lag auch an der Disziplin der Bevölkerung. Wer nicht rausmusste, folgte den Appellen zur Vorsicht und blieb zu Hause. Entsprechend wenige Fußgänger und Fahrzeuge waren zu beobachten.