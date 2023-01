Trotz vieler Unfälle nur leichte Verletzungen : Glatte Straßen überraschen auch St. Ingberter

St. Ingbert Glatteis überrascht das Saarland. In St. Ingbert kommt es zu einigen Verkehrsunfällen.

Im ganzen Saarland sorgte am frühen Montagmorgen Glatteis für einige Probleme auf den Straßen. Der Busbetrieb wurde in vielen Ortschaften zwischenzeitig eingestellt. Auch St. Ingbert blieb nicht verschont. Laut Polizei kam es auf der Autobahn zwischen St. Ingbert West und St. Ingbert Mitte zu vier Verkehrsunfällen aufgrund eines besonders vereisten Streckenabschnitts. Drei Mal wurden die Insassen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Stadtgebiet kam es zu insgesamt 14 Unfällen innerhalb weniger Stunden. Dazu gehörten alleine drei Unfälle in der Eichendorfstraße. Auch in Rohrbach in der Tummelplatzstraße und in der Albert-Weißgerber-Allee kamen die Autos ins Rutschen. „Am Häufigsten waren Auffahrunfälle, dort konnte aufgrund der Glätte nicht mehr ausreichend gebremst werden. Schlimmeres war zum Glück nicht dabei“, erklärt eine Sprecherin der Polizei. Gegen Vormittag hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt. „Gegen fünf Uhr morgens ging es mit dem Glatteis los aber seit etwa 9.30 Uhr hat sich die Lage auf den Straßen langsam wieder beruhigt.“