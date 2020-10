Giessen-Stiftung St. Ingbert : Für junge Wissenschaftler und Künster

Die Preisträger 2020 der Hans-und-Ruth-Giessen-Stiftung bei der Preisverleihung (von links): Oliver Léonard, Charlotte Dahlem, Johanna Hempen und Alexander Baier. Im Hintergrund, in Vertretung des Schirmherrn, Henrik Eitel aus der Staatskanzlei. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Die St. Ingberter Rotarier haben seit drei Jahren ein Auge darauf, dass die Gelder der Hans- und-Ruth-Giessen-Stiftung an die richtige Adresse kommen. 2020 freuten sich eine Pharmazeutin und drei klassische Musiker über ein Preisgeld von insgesamt 50000 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cornelia Jung

Wenn gute Arbeit wertgeschätzt wird, ist das eine tolle Sache. Wenn dann noch eine finanzielle Förderung oben drauf kommt, dann ist das für die Geehrten so, als fielen alle Feiertage zusammen. Eine solche Würdigung erfuhren unlängst vier junge Leute im Alten Waschhaus in St. Ingbert, die Förderpreise aus der Hans & Ruth Giessen-Stiftung erhielten, die im Jahr 2017 aus der Taufe gehoben wurde und deren Träger der Rotary-Club St. Ingbert ist (wir berichteten). Auf den Preis kann man sich nicht bewerben, man wird von den saarländischen Hochschulen vorgeschlagen und beruft sich damit auf die Expertise von Fachleuten. Wilhelm Burgemeister, St. Ingberter Rotarier und Moderator der Veranstaltung, verwies zu ihrem Beginn auf eine „Botschaft“, die er empfangen habe habe: „Vor einigen Monaten erhielt ich aus allerhöchsten Sphären eine codierte Nachricht (…) es war ein Wunschzettel.“ In ihm hätten die Gründer der Stiftung, Ruth und Hans Giessen, ihre Bitte geäußert, dass die Preisverleihung trotz Corona stattfinden möge, dass vor allem Vertreter derjenigen Fachbereiche von den Förderungen profitieren mögen, die durch Corona besonders gebeutelt seien, und dass die ehemaligen Preisträger davon berichten, wie sie ihr Preisgeld angelegt haben. All diesen Wünschen konnte entsprochen werden, auch wenn sich viele Besucher und Gäste wegen der aktuellen Hygienerichtlinien lediglich online zuschalten konnten. „Somit versuchen wir, den himmlischen Wunschzettel unter irdischen Bedingungen zu erfüllen“, so Burgemeister.

Eine Preisträgerin ist die Diplom-Pharmazeutin und Apothekerin Charlotte Dahlem, die sich nicht nur mit ihren Forschungen zu Naturstoffen bei der Bekämpfung von Tumoren hervortat, sondern während ihres Studiums an der Universität des Saarlandes auch in verschiedenen Gremien Verantwortung übernahm, darunter im Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta). Volker Linneweber, Stiftungskurator und Unipräsident a.D. hielt die Laudatio: „Derzeit ist die St. Ingberterin Doktorandin und benötigt daher das Preisgeld nicht mehr für ihre Dissertation. Sie blickt vielmehr weiter in die Zukunft und wird nach Auslandsaufenthalten in Irland und Japan damit weitere Kontakte in andere Länder knüpfen können.“ Er hob das Engagement der 29-Jährigen für die systemischen Wissenschaften hervor, das mit exzellentem Wissen gepaart sei. Mit ihrer Arbeit zur Identifizierung neuer Antitumorzellen trage sie zur Entwicklung neuer strategischer Therapien bei, die dabei helfen, Tumorzellen in ihrem Wachstum zu hemmen und abzutöten. Ihre bisherigen Befunde seien nicht nur wegen ihres Themas wichtige Meilensteine in der Pharmazie, sondern auch deshalb, weil Dahlems Studien tierschutzkonform durchgeführt werden. Denn ihre Probanden sind Zebrafischembryonen, die kein Schmerzempfinden haben. Charlotte Dahlem freute sich über ihren Preis über 25000 Euro, mit dem sie Forschungsaufenthalte in Schweden und den USA finanzieren möchte.

Der Stifter Hans Giessen war 1979 Gründungsmitglied des Rotary-Clubs St. Ingbert und seit seinem 90. Geburtstag im Februar 2017 dessen Ehrenmitglied. Anlässlich dieses Ehrentages wurde die gemeinnützige Hans-und-Ruth-Giessen-Stiftung gegründet mit dem Ziel, besonders begabte junge Menschen, die im Saarland studieren oder tätig sind, in den Bereichen Naturwissenschaften, Medizin und klassische Musik zu fördern. Das Stiftungsvermögen stammt im Wesentlichen aus Wertpapieren und Barmitteln, die Hans Giessen (gestorben 2017) aus seinem Privatvermögen in die Stiftung eingebracht hat. Das jährlich verfügbare Fördervolumen beträgt 50 000 Euro.

Ebenfalls Preisträger über die gleiche Fördersumme ist das Odeon-Trio bestehend aus Alexander Baier (Klavier), Oliver Léonard (Cello) und Johanna Hempen (Violine), die ihr Glück bei der Verkündung vor einigen Monaten kaum fassen konnten. „Ein Geldpreis in dieser Höhe ist schon was ganz Besonderes“,sagten die Musiker. Johanna Hempen sei in diesem Moment so adrenalingeflutet gewesen, dass sie sich im Nachhinein gar nicht mehr an das achtminütige Telefonat mit ihren Eltern, in dem sie über den Preis berichtete, erinnern konnte. Das Trio zeigte seine Klasse am Abend der Preisverleihung natürlich noch in musikalischer Form. Thomas Duis, ehemaliger Rektor der Hochschule für Musik Saar, hob in seiner Lobrede das Charisma, die handwerkliche Perfektion der Instrumentalisten, deren sichtbare Freude am Musizieren sowie deren besondere Bühnenpräsenz hervor. Jedes einzelne Mitglied des 2018 gegründeten Ensembles, das schon mit dem weltbekannten Dirigenten Simon Rattle arbeitete, habe schon diverse Preise gewonnen und in namhaften Formationen gespielt. „Die erzielten Erfolge sind die Konsequenz von geduldigem Üben, dem Verzicht auf Freizeit, das Ergebnis einer gewissen Leidensfähigkeit und einem Quentchen Glück.“ Das Preisgeld ist aus Duis‘ Sicht eine weitere Hilfe auf der Karriereleiter des Trios, das sich dank der Finanzspritze mit Detailarbeit per CD sowie entsprechender Literatur auf zwei wichtige Musikwettbewerbe im kommenden Jahr konzentrieren will.