VHS St. Ingbert : Bei der Volkhochschule starten mehrere Gesundheitskurse

St. Ingbert Beatrix Kemmer macht ab Mittwoch 2. September, drei Angebote im VHS Zentrum. Im Kulturhaus gibt es am 5. September einen Computer-Workshop.

Die VHS St. Ingbert bietet am Mittwoch, 2. September, von 17 bis 18 Uhr, im VHS-Zentrum, Kohlenstraße 13, den Kursus „Zhineng Qigong“ an. Der Kurs umfasst zehn Termine und findet unter der Leitung von Beatrix Kemmer statt. Zhineng Qigong ist eine der bekanntesten Qigong-Formeln und medizinisch anerkannt. Zhing Qigong besteht aus einfachen, schnell erlernbaren und fließenden Bewegungsabläufen und bringt Körper, Geist und Seele auf natürliche Weise wieder in Balance. Zhineng Qigong fördert unter anderem die Aktivierung der Selbstheilungskräfte und Stärkung der Immunabwehr, Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit und Schlafqualität und fördert die Lösung von emotionalen sowie physischen Blockaden (Nacken-, Rücken-, Kopf- und Gelenkschmerzen). Diese Qigong-Form kann zur Besserung bei Bluthochdruck, Diabetes und Kreislaufprobleme beitragen. Teilnehmer sollten warme Socken und bequeme Kleidung mitbringen.