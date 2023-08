Rotary Clubs St. Ingbertv und Radebeul Ein neues kleines Kunstwerk an der St. Ingberter „Steillage“

Dies wolle man nun auch in den rotarischen Reihen fortführen. Für das Schild seien Ideen gesammelt worden, die der Radebeuler Künstler Matthias Kratschmer umsetzte. Es ist so gelungen, dass es die Radebeuler für „würdig befanden, es Euch zur Pflege zu übergeben“. Der angesprochene St. Ingberter Rotarier Bauer versprach mit einem Augenzwinkern, es wöchentlich selbst auf Hochglanz zu polieren. Eigentlich stehe das IGB der Autokennzeichen ja für „Immer gutes Bier“, nun eben für guten Wein. Ortsvorsteherin Irene Kaiser bedankte sich für dieses und auch nochmal für ein anderes Geschenk der Radebeuler, den „Brunnen der Liebenden“, der noch auf seinen Brunnenschacht warte. „Wir werden das schöne Schild am Fuße des Weinberges montieren“, womit auch die wiederholten Fragen geklärt wären, wie es zu dem Weinberg kam.