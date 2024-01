Hildegardskirche in St Ingbert Geplanter Orgel-Verkauf schlägt Wellen

Klar ist eines: Der Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde Heiliger Ingobertus hat vor geraumer Zeit beschlossen, sich im Rahmen des Gebäudekonzepts unter anderem von der Kirche St. Hildegard zu trennen. Die Stadtverwaltung scheint für die Kirche die letzte Rettung. Dort sieht man sich in der Pflicht, das stadtbildprägende Gebäude vor dem Verfall zu bewahren. Was passieren kann, wenn eine Kommune kein Geld für solch einen Schritt hat, kann man seit längerem etwa in Friedrichsthal sehen: Der unter Denkmalschutz stehende Bahnhof dort verfällt seit Jahren – auch, weil die Kommune kein Geld hat, sich dort zu engagieren. So taugt der einst prächtige Bau, so der Bürgermeister, „nur noch zum Schrottwichteln“.