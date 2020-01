Neubau für IT-Unternehmen geplant : St. Ingbert holt Silicon-Valley-Flair ins Saarland

St. Ingbert Nicht nur Saarbrücken kämpft um Investitionen im Bereich der IT. Die abat+ plant ein neues Bürogebäude im Innovationspark Beckerturm. Die Geschäftsführung und der OB setzen viel daran, St. Ingbert zu einem zentralen IT-Standort zu machen. Doch gegen den Neubau gab es Proteste.

Große Pläne sind es, die Peter Grendel, Geschäftsführer der „abat+“ zurzeit verfolgt. Das berühmten „Silicon-Valley-Flair“ will er laut eigenen Worten nach St. Ingbert bringen. Und auch der Oberbürgermeister (OB) Ulli Meyer machte erst vor kurzem auf dem Neujahrsempfang klar: St. Ingbert soll IT-Standort werden (wir berichteten). Nun werden offenbar Nägel mit Köpfen gemacht. Denn das seit 2010 im Innovationspark Beckerturm ansässige IT-Unternehmen abat+ – das unter anderem mit der zum Daimler-Konzern gehörenden Firma Daimler Protics zusammenarbeitet – soll maßgeblich erweitert werden. Bereits im Dezember vergangenen Jahres informierte man die angrenzenden Anwohner deswegen über einen geplanten Neubau auf dem Industriegelände. Doch diese stehen der Vorstellung eines möglichen Mehrgeschossers, der das gewohnte Bild des Gebietes verändern könnte, skeptisch gegenüber. Besonders, da ein möglicher Baubeginn bereits für Anfang dieses Jahres geplant ist. Und auch im Netz beginnt sich Widerstand gegen das Vorhaben zu formieren.

Über 185 Unterschriften hat eine entsprechende Online-Petition bereits gesammelt, die von einer betroffenen Anwohnerin ins Leben gerufen wurde und sich mit dem markanten Slogan „Nein! Zum Büroklotz im Steinbruch der Becker Brauerei St. Ingbert“ gegen den geplanten Neubau wendet. Die Anwohner der Pfarrer-Lauer-Straße auf dem Hobels würden seitens der Geschäftsführung der Firma abat+ und des Innovationsparks „nicht nur hinsichtlich des geplanten Bauvorhabens bewusst getäuscht, sondern auch darüber hinaus vor vollendete Tatsachen gestellt“, heißt es unter anderem in der Petitionsbegründung. Auf dem Treffen im Dezember soll den Anwohnern zudem mitgeteilt worden sein, dass die Baugenehmigung seitens der Stadtverwaltung bereits mündlich erteilt wurde und in Kürze auch schriftlich erfolgen würde.

In einem gemeinsamen Treffen mit unserer Zeitung verteidigten der abat+-Geschäftsführer Peter Grendel, sowie Bürgermeister Markus Schmitt und OB Ulli Meyer die geplante Erweiterung im Innovationspark. Man verstehe, dass manche Anwohner sich auf Grund der raschen Entwicklung bei diesem Thema etwas vor den Kopf gestoßen fühlen, so Meyer. Eine rasche Baugenehmigung dient laut OB jedoch der Standortsicherung des IT-Unternehmens abat+ – und damit „eines der wohl schnellst wachsenden Unternehmen im Saarland“, wie dessen Geschäftsführer Grendel betont.

Demnach habe sich die Mitarbeiteranzahl seit der Unternehmensgründung von vor zehn Jahren nahezu verzehnfacht. Bis zu 200 neue Arbeitsplätze verspricht man sich laut Grendel von der Erweiterung und der gleichzeitigen Ansiedlung von Daimler Protics. Ein neues Bürogebäude würde dem nicht nur Rechnung tragen, sondern zugleich einen neuen zentralen Ort für die Mitarbeiter bieten, „an dem man sich schnell und flexibel finden kann“, so Grendel. Ein bisheriges Hauptproblem am Standort sei es nämlich, dass die Mitarbeiter, die je nach Projekt in immer wieder wechselnden Teams zusammenarbeiten, fast täglich zwischen den einzelnen Gebäuden des Unternehmens wechseln müssten, wie Grendel erklärt.