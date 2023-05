Wie weiter mit Heiz-Energie? Macht Geothermie die Stuben warm?

Also Tiefengeothermie, das Bohren in tiefe Gesteinsschichten? Untersuchungen des Leibniz-Institutes für Angewandte Geophysik, heißt es in den Unterlagen zum Ausschuss, legten die Vermutung nahe, dass im Untergrund von St. Ingbert Potenziale für Geothermie vorhanden seien. In 1000 Meter unter Normalnull sind demnach Temperaturen von 60 Grad Celsius, in 3000 Metern von bis zu 160 Grad Celsius zu erwarten. Wer in diese Tiefen vordringen will, muss genau wissen, welche geologischen Schichten auf ihn warten. Zwar sind Probebohrungen teuer, aber die Preisentwicklung bei den fossilen Energieträgern macht den Blick auf die Geothermie mittlerweile attraktiver.