Mitbestimmung und Teilhabe : Schülerparlament für Rohrbacher Schule

Die Ministerin und der Landrat nahmen an einem Reaktionsspiel mit den Schülern teil. Foto: Sandra Brettar

Rohrbach Die Gemeinschaftsschule im St. Ingberter Stadtteil ermöglicht so Mitwirkung, Mitbestimmung und Teilhabe an Entscheidungen.

Es ist das mittlerweile fünfte Schülerparlament im Saarland. Damit erhalten Mitwirkung, Mitbestimmung und Teilhabe an Entscheidungen durch die Schüler sowie die Stärkung der demokratischen Bildung ein neues Gewicht. Die Präsentation einiger interessanter Projekte schloss sich an, beispielsweise das Konzept zur Erleichterung des Übergangs von der Grundschule zur Gemeinschaftsschule oder die Einrichtung eines „Grünen Klassenzimmers“ beim Thema Nachhaltigkeit und Biosphäre. Auch hat man sich schon frühzeitig Gedanken gemacht, was „Aufholen nach Corona“ für die Schulgemeinschaft tatsächlich bedeutet. Dafür wurden Aspekte der Persönlichkeitsbildung zusammengetragen und wie sie zu erreichen sind, mit Blick auf das Wesentliche: „Was brauchen wir wirklich?“. Der Ausbau der Schulsozialarbeit ist hierbei richtungsweisend.