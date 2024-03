Der Auftakt ins neue Fußball-Jahr ging ziemlich in die Hose – daher streben die Spieler des Verbandsligisten SV Rohrbach nun eine Wiedergutmachung an. Die Mannschaft von Trainer Peter Eiden empfängt an diesem Sonntag um 15 Uhr als Tabellenelfter den Siebten SV Furpach.