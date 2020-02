Polizei sucht Zeugen : Täte stehlen aus Auto ein Gelmäppchen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Hassel In der Nacht von Faschingsdienstag auf Aschermittwoch haben unbekannte Täter in der in Neuhäuseler Straße in Hassel aus einem geparkten Pkw einer 47-jährigen St. Ingberterin ein Geldmäppchen mit Münzgeld sowie ein Bluetooth-Adapter für ein Mobiltelefon entwendet.

Nach Angaben der Polizei handelte es bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Mazda mit St. Ingberter Kreiskennzeichen. Wie der oder die Täter das Fahrzeug öffneten, ist derzeit noch unklar.