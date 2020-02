Polizei sucht Zeugen : Täter stiehlt Geldbeutel aus einem Auto

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Dass ein Auto unverschlossen war, hat ein unbekannter Täter in St. Ingbert für einen Diebstahl genutzt. Laut Polizei stand der unverschlossene Opel Astra eines 24-jährigen Mannes zwischen Donnerstag, 20. Februar, und Freitag, 21. Februar, in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert vor dem Anwesen 117. Der Täter erlangte neben Bargeld auch die Papiere des Bestohlenen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken