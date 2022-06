Orgelvesper in St. Ingbert : Ukrainischer Orgelvirtuose spielt in St. Josef

Der Organist Taras Baginets aus der Ukraine. Foto: Tatyana Andreeva

St Ingbert (red) Am Sonntag, 3. Juli, findet um 17 Uhr die nächste internationale Orgelvesper in der katholischen Pfarrkirche St. Josef in St. Ingbert statt. Zu Gast ist der international bekannte ukrainische Orgelvirtuose Taras Baginets, geb.

1975 in Charkiw, wo er lange Jahre Organist an der Philharmonie war. Baginets absolvierte das Charkiwer Institut der Künste in den Fächern Klavier und Orgel (bei Professor Juschkewitsch) und studierte anschließend an der staatlichen Universität St. Petersburg mit dem Abschluss Master of Arts, weitere Stadtionen waren Studien bei führenden europäischen Professoren. Außerdem war er Preisträger bei zehn internationalen Wettbewerben in Deutschland, Russland und Litauen.

Seit 20 Jahren konzertiert Taras Baginets in Europa, darunter auch an bedeutenden historischen Orgeln des 18. und 19. Jahrhunderts: Er hat mehrere CDs aufgenommen, unter anderem mit Werken von Johann Sebastian Bach. In St. Ingbert wird er bei der Orgelvesper in der Josefskirche ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Max Reger und Mykola Kolessa, einem ukrainischen Komponisten, interpretieren, kündigt der Veranstalter an.