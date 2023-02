Der KG „dann wolle ma emol“ übernimmt zukünftig das Zepter : Die Rohrbacher Geierfrauen gehen in Rente

St. Ingbert In Rohrbach endet mit dieser Fastnacht das Ende einer Ära. Die Geierfrauen setzen sich zur Ruhe – und mit ihnen eine Jahrzehntelange Tradition.

Schon aus 100 Metern Entfernung ist es nicht zu überhören: Die Musik tönt aus Fenstern,Türen und dem Hinterhof. Im Luitpold’s Lust in Rohrbach wird am fetten Donnerstag seit 11.11 Uhr gefeiert, was das Zeug hält. Neben Tanzeinlagen, wilden Kostümierungen und traditioneller Fastnachtsmusik wird auch das Ende einer Ära verkündet. Denn eine langjährige Institution der Rohrbacher Weiberfastnacht geht in Rente: die Geierfrauen. Seit 2002 organisiert der Stammtisch, bestehend aus sechs Frauen, den fetten Donnerstag in Rohrbach. „Die schönsten Rathausstürme waren ganz am Anfang“, sagt Geierfrau Birgit Lesch. „Da war noch alles neu und von Jahr zu Jahr wurden wir immer mehr, das war mitunter die schönste Zeit für uns.“ Zu den Hochzeiten waren es bis zu 400 Frauen, die sich versammelten, um die Fastnachtswoche gemeinsam mit den Geierfrauen einzuleiten. Doch wie so vielen Vereinen versetzte die Pandemie und der Lockdown auch ihnen einen herben Schlag. „Uns hat Corona ausgebremst.“ 2020 gab es die Veranstaltung zum letzten Mal. „Das war damals noch ein riesen Erfolg, doch durch die Pandemie war dann alles still gelegt und wir wurden in der Zeit ja auch nicht jünger“, erklärt Gründungsmitglied Heidi Hauck.