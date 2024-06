Neuauflage für Traditionstreffen in St. Ingbert Drei Tage lang gute Unterhaltung beim Gehnbachfest

Das Gehnbachfest steigt wieder von Freitagt bis Sonntag, 28. bis 30. Juni, auf dem Festplatz Ecke Gehnbachstraße 231/ Zum Nassauer Graben in St. Ingbert-Mitte. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit einem Anschießen durch den Schützenverein 1897 St. Ingbert und der Eröffnung durch MdB Esra Limbacher. Ab 19 Uhr sind heiße italienische Rhythmen mit der Unterhaltungsband „Nino meets Angelo“ zu hören. .Am Samstag geht es um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen los. Ab 19 Uhr treten die „Earls“ auf – mit ihren Songs auf den 1960er Jahren lässt legendär in der Region. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, bei dem der Musikverein Rentrisch für Unterhaltung sorgt. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, gegen 14.30 Uhr singen und tanzen die Kinder der Kita Herz Mariae, anschließend findet die Ziehung der Tombola-Preise statt.