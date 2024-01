Gefahren durch Kohlenmonoxid beim Heizen Messgerät schafft Sicherheit vor tückischem Gas

Es war ein Schock: Sechs junge Menschen sterben im Januar 2017 in Würzburg an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Ein Stromaggregat in einer Hütte hatte das tödliche Gas ausgestoßen. Auch in der Region – zum Glück sehr selten – gibt es ähnliche Fälle. Ein Jahr später, im Dezember 2018, findet eine 74 Jahre alte Frau in Spiesen Mann und Sohn tot in der Wohnung vor. Kohlenstoffmonoxid war die Ursache, kurz Kohlenmonoxid, chemisches Zeichen CO.