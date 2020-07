Gefährlicher Unfug in Rohrbach : Gefährlicher „Spaß“ mit 85 Einkaufswagen

85 Einkaufswagen ließen Unbekannte in Rohrbach einfach die Straße herunterrollen. Foto: dpa/Pe·ina Lud·k

Vermutlich am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (9. Juli) gegen 3.20 Uhr ist es in der Industriestraße Rohrbach zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten insgesamt 85 Einkaufswagen aus einer Einkaufswagenbox eines dort ansässigen Lebensmittelgeschäfts.

Anschließend ließen der oder die Täter die Einkaufswagen einzeln etwa 80 Meter einen Berg mit Gefälle in Richtung Industriestraße herunterrollen. In der Industriestraße kamen alle Einkaufswagen zum Stehen und blockierten die komplette Straße in beide Fahrtrichtungen. Zu einem Unfall, einer konkreten Gefährdung oder einem Sachschaden kam es zum Glück nicht.