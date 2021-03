Anschlag auf Radfahrer bei St. Ingbert : Gefährliche Falle für Mountainbiker auf der „Pur“

Dieses Loch wurde auf der „Pur“ in der Nähe der Oststraße als Falle ür die Radsportler ausgehoben und mit Blättern verdeckt. Foto: Matthias Becker

St Ingbert Auf einem Abschnitt der St. Ingberter Mountainbike-Strecke „Die Pur“ ist eine gefährliche Falle für Radsportler gebaut worden. Am Montagnachmittag (29. März) kam dort, unmittelbar hinter dem Gelände des Schäferhundevereins in der Oststraße, ein 61-jähriger Mountainbiker auch tatsächlich zu Fall und hat sich dabei leicht verletzt.

Er war in ein rund 40 mal 50 Zentimeter breites und etwa 38 Zentimeter tiefes Loch gefahren. Das Loch war vorsätzlich ausgehoben und zusätzlich mit Laub und Blättern aufgefüllt und abgedeckt worden, so dass die Gefahrenstelle nicht zu erkennen war. Der zu der Gefahrenstelle führende Streckenabschnitt ist abschüssig, so dass die Mountainbiker mit einer nicht unerheblichen Geschwindigkeit auf das ausgehobene Loch zufahren.