Volkstrauertag in St. Ingbert Gedenkstunden zum Volkstrauertag in St. Ingbert

St. Ingbert · Am Sonntag, 19. November, wird anlässlich des Volkstrauertages auf den Friedhöfen der Opfer der Kriege gedacht. Die Trauerfeiern finden in den einzelnen Stadtteilen wie folgt statt: St. Ingbert-Mitte, 11.15 Uhr am Hochkreuz auf dem Alten Friedhof, Jüdischer Friedhof im Anschluss; Rohrbach, 11.15 Uhr auf dem Ehrenfriedhof; Hassel, 11.15 Uhr in der Friedhofshalle; Oberwürzbach, 10 Uhr auf dem Ehrenfriedhof; Rentrisch, gegen 10.15 Uhr nach dem Gottesdienst am Ehrenmal auf dem Friedhof.

16.11.2023 , 13:36 Uhr

Auch in St. Ingbert wird den Opfern der Kriege gedacht. Foto: Maria Müller-Lang