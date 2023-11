Bündnis für Weltoffenheit und Toleranz in St. Ingbert Gedenken steht zum „Nie Wieder“ und widerspricht aggressiven Parolen

Die Texte brachten die geschichtlichen Ereignisse in Erinnerung. Es wurde das Schicksal der Juden im Rahmen der Christianisierung Europas erwähnt: Sie wurden als Nachfahren der Juden, die die Hinrichtung Jesu veranlasst hatten, diskriminiert. Es gab bereits im Mittelalter Pogrome schlimmen Ausmaßes. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, der großen Inflation, der Kränkung der Deutschen nach dem Versailler Vertrag wurde ihnen weiter Schuld an der bitteren Lage Deutschlands zugeschoben. Die NSDAP griff alle Vorurteile auf und bestärkte das Negativimage der Juden. Diese Hetzkampagnen steigerten sich zur extremen Gewalt in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 – vor genau 85 Jahren - und endeten, wie das Bündnis nochmals in Erinnerung rief, mit Völkermord.