MGV Sangesfreunde Oberwürzbach : „Sangesfreunde“ laden zum Gottesdienst ein

Traditionell gedenken die Mitglieder des MGV Sangesfreunde Oberwürzbach ihrer verstorbenen Mitglieder in einer Messe am 15. August in der Pfarrkirche Herz Jesu, gesanglich gestaltet von den Sängern des MGV.

In diesem Jahr ist das nicht möglich, da die Hygieneregeln auf der Empore nicht einzuhalten sind. Dennoch lädt der Verein dazu ein, diese Messe am Samstag, 15. August, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche zu besuchen.