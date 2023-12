Mehrwertsteuer Im Januar kommt der Gastro-Preisschock

Vor knapp drei Jahren senkte die Regierung den Mehrwertsteuersatz für Essen in der Gastronomie auf sieben Prozent. Vorher waren es 19 Prozent. Mit der Senkung sollten die Gastronomen in der Corona-Zeit entlastet werden. Mit sieben Prozent Mehrwertsteuer waren sie dann auch gleichgestellt zu Lieferdiensten. Denn, wer Speisen mitnimmt oder liefern ließ und lässt, kommt in den Genuss der ermäßigten Mehrwertsteuer. Zum Jahresende läuft die Mehrwertsteuersenkung zugunsten der Gastronomie wieder aus. Im Restaurant werden dann wieder 19 Prozent Steueraufschlag fällig. Wir fragten bei Gastronomen in der Region nach, wie sie damit umgehen. Um es vorwegzunehmen: Essen gehen wird deutlich teurer. Und das nicht allein wegen der Mehrwertsteuer.