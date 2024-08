Komitee besucht St. Ingberter Gärten Beim Gartenwettbewerb geht es nicht um das Siegen

Über die Frage, was einen schönen Garten ausmacht, dürfte es recht unterschiedliche Meinungen geben. Aber so viel steht fest: Wenn der St. Ingberter Nachhaltigkeitsbeauftragte Claus Günther mit Stadtverwaltung und der Ortsgruppe des Nabu zum St. Ingberter Gartenwettbewerb aufruft, geht es nicht um den gepflegten englischen Rasen hinter dem Haus oder die akkurat gezogene schwarz-weiße Schotterlinie vor der Haustür. Denn ein schöner Garten kann so viel mehr bieten.