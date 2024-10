Gartenarbeit im Herbst Gartentipps vom „OGV Oberwürzbach 2018“ – was im Oktober alles zu tun ist

In den Baumärkten gibt es sie gerade in großen Gebinden: Vogelfutter, mit dem Meisen und Co. gut über den Winter kommen. Zu den Gartentipps des „Obst- und Gartenbauvereins Oberwürzbach 2018“ für den Oktober (mit dem OGV gehen wir durchs Gartenjahr) gehört auch, Nistkästen zu säubern oder neu aufzuhängen, sofern dies noch nicht geschehen ist. Sie, sagt Susanne Weber vom Oberwürzbacher Verein, werden dann schon mal besichtigt oder im Winter als Unterschlupf genutzt. Auch die Futtersilos kommen jetzt wieder ins Freie. Eine kleine Futterstation in Blickweite ist über den Tag so etwas wie Fernsehen ohne Stromverbrauch.