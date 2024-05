Kartoffelturm als kleines Highlight Garten-Tipps vom Obst- und Gartenbauverein: Das sollten Sie im Mai tun

St Ingbert/Homburg · Was steht im Mai an in Sachen Gartenarbeit? Tipps vom OGV Oberwürzbach 2018.

06.05.2024 , 12:02 Uhr

Susanne Weber vom Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 an einem Frühbeet in ihrem Garten. Foto: Michael Beer

Von Michael Beer Redakteur, Lokalteil St. Ingbert