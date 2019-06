Feuerwehr : Gartenarbeiten lösen in Rohrbach einen Brand aus

Feuerwehr und Polizei besichtigen den Schaden nach dem Brand in der Pönsgen- und Pfahlerstraße in Rohrbach. Foto: Frank Hoffmann

Rohrbach/St. Ingbert Bei Gartenarbeiten wurde am Samstagmorgen gegen 10 Uhr in Rohrbach ein Brand. Beim Abflämmen von Unkraut breiteten sich Flammen auf das Grundstück eines angrenzenden Unternehmens in der Pönsgen- und Pfahler-Straße aus.

Dort brannten Unterholz und größere Kabeltrommeln sowie Kunststoffrohre. Die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach rückte mit zwei Einsatzfahrzeugen an und löschte den Brand. Nach etwa einer halben Stunde konnten die elf Einsatzkräfte wieder einrücken.