Zwei Pflanzen können wichtig werden Das müssen Sie in Ihrem Garten im September machen – Expertin gibt wichtigen Rat

Wer einen kleinen oder größeren Garten sein Eigen nennt und womöglich Job-bedingt gar nicht so viel Zeit für dessen Pflege hat, dürfte von Zeit zu Zeit großes Interesse an einem „weniger Arbeit“ haben. Insbesondere, wenn die wilden Brombeeren von allen Seiten auf die Fläche drängen und gefühlt so viel schneller wachsen als alles, was mühevoll in die Erde gebracht worden ist. Da klingt das mit der Gründüngung doch gar nicht schlecht.