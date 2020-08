Glashütter Weiher in Rohrbach : Neue Fußgängerbrücke bleibt noch eine Woche gesperrt

Die 19 Meter lange neue Brücke über den Zulauf des Glashütter Weihers ist noch gesperrt. Foto: Peter Gaschott

Rohrbach Die neue 19 Meter lange Fußgängerbrücke am Glashütter Weiher in Rohrbach, die am vergangenen Mittwoch von einem Kran am Weiherzulauf platziert worden ist (wir berichteten), ist derzeit noch gesperrt.